PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il cuore in gol”

“Il cuore in gol”. Titola così Tuttosport che apre in prima pagina con la vittoria dell'Italia sull'Austria. 2-1 e passaggio ai quarti di finale di Euro 2020. In taglio basso spazio al calciomercato: "Juve-Locatelli: assist Sassuolo". Si parla anche dell'Inter che si appresta a salutare Hakimi: "Hakimi-Psg: è fatta. All'Inter 70 milioni".