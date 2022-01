PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Napoli aggancia il 2° posto"

"Il Napoli aggancia il 2° posto", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. In apertura spazio al posticipo tra Milan e Juventus, finito a reti bianche: "Juve, ti serve Vlahovic. Pochissime emozioni nella sfida di San Siro con il Milan che perde Ibra per infortunio. Allegri, indispensabile l'arrivo di un bomber. Bianconeri allo scoperto per il serbo". Di spalla spazio al mercato dell'Inter: "Inzaghi aspetta due regali".