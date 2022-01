"Il Napoli c'è", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Magia di Petagna, Samp piegata". Apertura dedicata alla vittoria in rimonta della Juventus all'Olimpico contro la Roma: "Special Juve!". A centro pagina spazio alla lotta per lo scudetto: "Inter, 8ª meraviglia. Ibra+Theo: turboMilan. Atalanta, 6 spietata".