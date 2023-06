PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il Napoli ha scelto Garcia. Ora si sblocca Giuntoli?”

“Il Napoli ha scelto Garcia. Ora si sblocca Giuntoli?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“Il Napoli ha scelto Garcia. Ora si sblocca Giuntoli?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "I campioni d'Italia ripartono dal francese ex Roma. Il successore di Spalletti è reduce dal flop in Arabia con la squadra di CR7. De Laurentiis: 'L'ho conosciuto e frequentato negli ultimi 10 giorni'. Adesso si può fissare l'incontro col ds per la risoluzione; la Juve aspetta". Al centro ampio spazio dedicato alla Juve: "Una dieta da 140 milioni". In basso si parla anche dell'Italia, sconfitta in Nations League contro la Spagna.