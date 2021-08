PRIMA PAGINA - Tuttosport in apertura: "CR7-United. Juve, torna Kean"

"CR7-United. Juve, torna Kean" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Spazio al mercato e all'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Niente Manchester City, Ronaldo riabbraccia la sua ex squadra e scrive: "Juventus sempre nel cuore". Il giovane attaccante azzurro rientra in prestito e può arrivare anche Tchouameni dal Monaco. La nuova era juventina senza il portoghese parte oggi contro l'Empoli.

Serie A - "Lautaro-Correa gol, Inter gran rimonta". Sotto di un gol dopo l'errore di Handanovic, l'Inter rimonta il Verona al Bentegodi. Prima un gol di Lautaro Martinez, poi la doppietta del nuovo acquisto Correa, entrato in campo da poco. "Udinese show, Venezia ko": tris dei friulani contro i veneti.

Il Toro - "Juric smaschera Cairo": dichiarazioni pesanti da parte del tecnico granata sul mercato. "L'austerity societaria mi ha sorpreso. Io e il mio staff non sapevamo di questa intenzione". Stasera Fiorentina-Torino.