PRIMA PAGINA - Tuttosport: "In Europa con Fede"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la sconfitta casalinga della Juvenuts contro il PSG: "In Europa con Fede. La Juve s'inchina a Mbappé (gol e assist per Nuno Mendes dopo l'1-1 di Bonucci). Ma lotta con orgoglio, riaccende i tifosi, ritrova Chiesa dopo 297 giorni. E malgrado 5 sconfitte (grazie al Benfica) accede all'Europa League: dove vuole scrivere un'altra storia". A centro pagina spazio al Milan, che batte il Salisburgo ed accede agli ottavi: "Avanti Milan. Testa e cuore, Giroud show!"