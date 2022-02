PRIMA PAGINA - Tuttosport in taglio alto: “Lo sport cancella la Russia”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con le esclusioni della nazionale e dei club russi dalle competizioni internazionali.

“Lo sport cancella la Russia”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con le esclusioni della nazionale e dei club russi dalle competizioni internazionali. Spazio poi al centro a Fiorentina -Juventus con: "Vlahovic all'assalto di Baggio". In taglio basso si parla del Torino: "Toro-Bremer, il patto via per 25 milioni". Sulla sinistra il derby tra Inter e Milan di Coppa Italia: "E' tornata la Milano da bere". Spazio anche alla vittoria dell'Atalanta con la Sampdoria: "Dea: dedicato a Malinovskyi".