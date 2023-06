PRIMA PAGINA - Tuttosport in taglio basso: "Napoli, festa e addii"

"Mi assolvo e resto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che riprende le parole pronunciate ieri in conferenza da Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha affermato di non avere nulla da recriminare dopo una stagione terminata con una semifinale di Europa League, di Coppa Italia e una posizione europea malgrado la penalizzazione. Sul Napoli un box in taglio basso: "Napoli, festa e addii".