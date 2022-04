PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, eccoci!"

"Juve finalmente convincente: con Bernardeschi e Danilo batte la Fiorentina 2-0 e raggiunge i nerazzurri nella finale di Coppa Italia".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la Juventus che batte la Fiorentina e raggiunge l'Inter nella finale di Coppa Italia: "Inter, eccoci! Juve finalmente convincente: con Bernardeschi e Danilo batte la Fiorentina 2-0 e raggiunge i nerazzurri nella finale di Coppa Italia in programma l'11 maggio a Roma". In taglio basso spazio al futuro societario del Milan: "Milan arabo con Maldini".