PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Inter SpaccaNapoli. Osimhen: almeno un mese di stop"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro il Napoli che riapre i giochi in vetta al campionato: "Inter SpaccaNapoli. Juve, credici! I nerazzurri ribaltano la capolista e si portano a -4 dalla vetta. Osimhen, fratture multiple al viso, almeno un mese di stop. A -11 rientrano in corsa anche i bianconeri che adesso si concentrano sulla Champions. Domani a Londra contro il Chelsea". Di spalla spazio a Torino-Udinese di stasera e alle prossime gare dei granata: "Toro il mese della verità".