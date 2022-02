PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, su di Mourale"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro la Roma, nei quarti di finale di Coppa Italia: "Inter, su di Mourale. Dzeko e Sanchez stendono la Roma. Pronto riscatto dopo il derby, Inzaghi in semifinale di Coppa Italia. Grande accoglienza per Mourinho". A centro pagina spazio alle operazioni di rinnovo in casa Juventus: "Effetto Vlahovic. Ci mettete la firma?". In taglio alto spazio allo storico oro del Curling azzurro alle Olimpiadi invernali di Pechino: "Rolling Stones".