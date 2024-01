PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese"

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla finale di Supercoppa tra Napoli e Inter

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla finale di Supercoppa tra Napoli e Inter "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese". Al centro, spazio alla vittoria della Juventus "E adesso prendeteci". In taglio basso, spazio alle parole di Maignan sugli ululati razzisti e al lancio di oggetti avvenuto a Salerno "L'allarme di Maignan, la follia di Salerno".