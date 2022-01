PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Io parto! Io resto"

"Io parto! Io resto". è questa l’apertura di Tuttosport che apre dedicando un ampio spazio a Morata e Vlahovic. "Alvaro vuole il Barcellona a tutti i costi, ma il club bianconero avverte: prima dobbiamo trovare il sostituto. La stella serba: "In viola sino a giugno per tornare in Europa, poi mai dire mai"". Sulla destra le parole di Pjanic: "De Ligt non fare come me". Spazio anche al mercato delle squadre di Serie A. Sul Torino: "Gatti obiettivo numero 1", sull'Inter: "Brozo 2026", sul Milan: "È Botman la prima scelta" e sulla Sampdoria: "Silva va via e D'Aversa si infuria"