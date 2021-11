PRIMA PAGINA - Tuttosport: "John: 'La Juve non si tocca!'"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con le parole di John Elkann a difesa della società bianconera dopo il caso plusvalenze: "La Juve non si tocca! Da 100 anni vicini a questo club, siamo grandi e lo resteremo, le difficoltà ci rendono più forti". A centro pagina spazio alla vittoria della Juve a Salerno: "Finalmente una Joya". Di spalla spazio ai match di oggi: "Milan e Inter contro gli ex Sheva e Motta. Napoli a Reggio".