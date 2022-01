PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, c'è Zakaria!"

"Juve, c'è Zakaria!", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Arthur verso l'Arsenal. Missione a Londra di Pastorello per il brasiliano che piace ai Gunners. I bianconeri pronti a stringere per il centrocampista del 'Gladbach. Il piano B resta Rovella". In taglio alto spazio alla vittoria dell'Inter contro l'Empoli grazie al gol di Sensi ai supplementari che qualifica i nerazzurri ai quarti: "Sensi: gol, saluti e baci". Di spalla spazio al mercato in casa Toro: "Juric aspetta Nandez".