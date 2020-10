PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, chi l'ha vista? Errori e tanta confusione"

"Juve, chi l'ha vista?" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi parlando della sconfitta interna della Juventus di Andrea Pirlo contro il Barcellona, ai gironi di Champions. Severa lezione di calcio dei catalani che si impongono a Torino con i gol di Dembelé e Messi su rigore. Tre reti annullate a Morata però troppi errori e tanta confusione: serve molto di più. "Lazio sei eroica": pareggio 1-1 in casa del Bruges con una rosa decimata.

La Coppa Italia - "Brivido Toro ma Verdi c'è": Lecce rimontato e battuto soltanto ai supplementari grazie alla doppietta del fantasista. Nel 4° turno sarà sfida con l'Entella. "Genoa avanti: adesso il derby con la Samp".

Milan dei capitani - "Ecco Baresi vicepresidente". A San Siro arriva lo Sparta Praga per il match di Europa League. In campo anche il Napoli contro la Real Sociedad, in trasferta, e la Roma contro il CSKA Sofia.

Inter in ansia - "Ahi, Lautaro torna in Barça": Conte alle prese con il caso Martinez. El Toro fra crisi tecnica e il desiderio mai abbandonato di giocare con Messi.