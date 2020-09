PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Chiesa a oltranza. Napoli: ADL guarito"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Juve, Chiesa ad oltranza". Si tratta per l'esterno della Fiorentina: intesa possibile con i viola, ma prima va definita una cessione fra De Sciglio e Douglas Costa, che potrebbe essere scambiato con Dembelé del Barcellona. Ultimi giorni di mercato che si preannunciano infuocati anche in casa bianconera.

Covid, oggi si decide per Genoa-Torino - Resta in bilico il match tra Genoa e Torino, valevole per la terza giornata di Serie A: le numerose positività trovate nel gruppo squadra rossoblu potrebbero portare al rinvio del match con i granata, ma la decisione finale verrà presa solo oggi. Da valutare anche il match tra Juventus e Napoli. Nel frattempo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato ad essere negativo.