PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, choc mercato"

Tuttosport, dedica il taglio alto in prima pagina di oggi al mercato della Juventus: "Juve, choc mercato. Dal volta faccia di Felipe Anderson ai nomi di Merino, Pepé e Gudmumdsson". In apertura l'intervista a Viola del Cagliari: "Calcio, impara da Sinner". In taglio basso spazio ai risultati in Champions: "Alé Mbappé adiòs Barça. E Simeone...". Di spalla il mercato del Torino: "C'è anche Gila nei pensieri del Toro futuro. Sfida Palladino".