"Pogba e Vlahovic pronti per il Monza".

Nell'edizione odierna, Tuttosport è dedica la prima pagina alla Juve, e in particolare a Pogba e Vlahovic: “Juve, ci siamo anche noi. Pogba e Vlahovic pronti per il Monza". Di spalla spazio al mercato del Torino: “Toro, per sognare con Ilic”. Più in basso spazio all’Inter e il suo centravanti belga: “Lukaku, mi taglio l’ingaggio per restare”.