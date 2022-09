PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, così è follia!"

"La Salernitana, avanti 2-0, viene rimontata dalla disperazione bianconera: ma il Var al 95' annulla il 3-2 di Milik per fuorigioco".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il clamoroso pareggio tra Juventus e Salernitana: "Juve, così è follia! La Salernitana, avanti 2-0, viene rimontata dalla disperazione bianconera: ma il Var al 95' annulla il 3-2 di Milik per fuorigioco". In taglio alto spazio all'impresa della Nazionale italiana di Pallavolo: "Campiono del mondo!". In taglio basso le dichiarazioni svolta di Lukic: "Toro ti amo. Firmiamo per 4 o 5 annni".