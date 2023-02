PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve. E' tornato!"

"Finalmente Vlahovic-gol, firma una doppietta dopo 115 giorni (il primo su rigore) e trasforma in oro (assist per Kostic) anche un tiro sbagliato"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus e il ritorno al gol di Vlahovic: "Juve. E' tornato! Finalmente Vlahovic-gol, firma una doppietta dopo 115 giorni (il primo su rigore) e trasforma in oro (assist per Kostic) anche un tiro sbagliato: Salernitana annichilita (0-3)". In taglio basso spazio a Milan, Torino e Manchester City: "Pioli, pronto soccoso Ibra". "Toro, ahi Ricci 2 mesi out? Ilic per forza". "City nel caos, Pep riflette".