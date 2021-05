PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, in caso di ribaltone il favorito è Gattuso"

Tuttosport apre in prima pagina con l’allenatore della Juve che si gioca la riconferma: "Pirlo sul filo. La conquista della Coppa Italia rilancia le ambizioni del tecnico della Juve. Ma adesso è fondamentale l'ingresso in Champions. In caso di ribaltone il favorito è Gattuso". In taglio alto, spazio all'accordo Inter-Oaktree: "Inter, ecco 275 milioni", e all'indagine della Procura sui rimborsi spese per gli arbitri: "Sospesi 3 arbitri". Di spalla, focus sull'idea Juric per il Torino e alla finale playoff di Serie B.