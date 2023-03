PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, l'accusa perde un pezzo"

"Il pm Santoriello si astiene per 'ragioni di opportunità'".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con l'inchiesta 'Prisma': "Juve, l'accusa perde un pezzo. Il pm Santoriello si astiene per 'ragioni di opportunità'". In taglio alto spazio alla Nazionale, in campo stasera a Napoli contro l'Inghilterra: "Italia, è ora di svoltare. E spiegarlo agli inglesi". In taglio basso l'intervista a Paolo Di Canio: "Inter e Milan: Champions o fallimento. L'alibi Napoli".