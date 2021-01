PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve non molla, nervi tesi Conte"

"La Juve non molla", titola stamane Tuttosport. Il Sassuolo rimane in dieci sul finire del primo tempo per l'espulsione di Obiang e nella ripresa la Juventus la sblocca con una gran botta da fuori di Danilo. Poi Defrel rimette tutto in discussione ma a dieci dal termine ci pensa Ramsey a riportare avanti i bianconeri. In pieno recupero Ronaldo arrotonda il risultato, dopo una prova opaca. Bianconeri che restano a sette punti dal Milan, ma con una giornata in meno e con la possibilità di accorciare sull'Inter domenica nello scontro diretto.

L'Inter si butta via. Nervi tesi con Conte - L'Inter butta via due punti all'Olimpico di Roma in pieno recupero. Dopo aver rimontato il vantaggio iniziale di Pellegrini i nerazzurri subiscono la rete del pareggio nei minuti finali e sotto accusa finisce il tecnico Antonio Conte, per i cambi effettuati. Poi sul mercato lo stesso Conte chiosa: "Zero acquisti, la linea è chiara".

Sveglia Toro, quando compri? - Granata ancora in zona rossa e sul mercato ancora non si muove nulla. A differenza delle rivali per la salvezza il Torino ancora non si è mosso sul mercato ed in tifosi iniziano a rumoreggiare.