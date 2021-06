PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Juve, piace Belotti! Cairo: 'Mai e poi mai'"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con un'indiscrezione di mercato: "Juve, piace Belotti! Cairo: 'Mai e poi mai'. Nella lista degli attaccanti ad Allegri c'è anche il Gallo. Il presidente granata però chiude la porta". In taglio alto in evidenza ancora il mercato: "Sarri alla Lazio: ecco la firma!"