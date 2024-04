PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, ricorda quanto vali!"

Titola così in apertura Tuttosport nell'edizione di oggi alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia con tra i bianconeri e la Lazio.

"Juve, ricorda quanto vali!", titola così in apertura Tuttosport nell'edizione di oggi alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia con tra i bianconeri e la Lazio. In taglio alto spazio al derby di Milano che può valere lo scudetto per l'Inter: "Derby scudetto con le spine". In taglio basso il brutto casalingo del Torino con il Frosinone: "FallimenToro".