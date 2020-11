PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, senti Moratti. Gallo sei unico"

L'edizione odierna di Tuttosport si apre con il titolo: "Juve, senti Moratti". L'ex presidente dell'Inter, che proprio sette anni fa lasciò la guida dei nerazzurri, riconosce la superiorità della Juventus degli ultimi anni: "Nove scudetti meritati e sono ancora i favoriti. Noi dobbiamo essere più forti, vorrei Kanté e Koulibaly".

Gallo, sei unico! - Decisivo nel Torino e in Nazionale, con gol e molto altro. Prende botte, trascina e combatte. C'è ancora chi lo snobba, ma come Belotti non c'è nessuno. Il nodo rinnovo e la preoccupazione dei tifosi granata.

Joao Pedro: "Io, Riva e il Cagliari: un sogno" - Taglio laterale per l'attaccante brasiliano del Cagliari che parla a ruota libera della sua esperienza in Sardegna, alla caccia dei record di Gigi Riva.