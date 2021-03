PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve, tornano"

Tuttosport apre in prima pagina con il rientro degli infortunati in casa Juventus: "Juve, tornano". Nel taglio alto la vittoria dell'Inter contro il Parma che chiude la 25a giornata e permette ai nerazzurri di allungare in classifica: "Inter Maravilla, Conte vola a +6". In taglio basso spazio alla lettera di Saponara a Davide Astori. Si parla anche di Mihajlovic e Ibrahimovic a Sanremo.