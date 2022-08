"La Juve affonfa per il serbo".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juve: "Kostic, l'Eintracht apre la porta. La Juve affonfa per il serbo". In taglio alto spazio alla vitoria del Torino in Coppa Italia, trascinato da Radonjic e Lukic: "Chiamatelo Toric!". Di spalla il ko dell'Inter in amichevole: "Il Villarreal affonda l'Inter".