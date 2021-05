PRIMA PAGINA - Tuttosport - "La Coppa dei tifosi"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, aprei in prima pagina con la finale della Coppa Italia tra Juventus e Atalanta che sancisce il ritorno del pubblico allo stadio: "La Coppa dei tifosi. 4.300 spettatori allo stadio. Zapata contro Ronaldo: la sfida dei gol". In taglio alto spazio alla salvezza del Torino dopo il pareggio con la Lazio: "Toro salvo ma è tutto da rifare". Di Spalla spazio al futuro in casa Inter: "Zhang, ecco i soldi. Conte, avanti Inter!"