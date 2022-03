PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve ci crede! Non si nasconde più"

"Ma la Juve ci crede" scrive Tuttosport in apertura sullo Scudetto.

TuttoNapoli.net

"Ma la Juve ci crede" scrive Tuttosport in apertura sullo Scudetto. Vittoria dell'Inter contro la Salernitana ma i bianconeri vogliono rimanere in scia. Vlahovic, la compattezza, i risultati, lo scontro diretto con i nerazzurri: la Juve non si nasconde più, i giocatori credono nella rimonta Scudetto. Allegri avvisa: "Dovete vincerle tutte".

L'anticipo - "Lautaro primo": l'Inter ha vinto per 5-0 contro la Salernitana con tripletta di Lautaro Martinez e doppietta di Edin Dzeko. El Toro scatenato ritorna al gol dopo 51 giorni di astinenza. L'Inter ritrova la vittoria e la vetta in attesa di Napoli-Milan.

Toro - "Singo, occhio a Conte": il Tottenham pensa all'esterno granata che piace anche all'Arsenal. I club della Premier si muovono per Singo del Torino. Vagnati non molla Hjulmand del Lecce.