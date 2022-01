PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve di Vlahovic"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il colpo di mercato bianconero in arrivo: "La Juve di Vlahovic". Ancora mercato a centro pagina: "Inter, ecco Gosens: 25 milioni. Affare Toro: ha in mano anche Ricci". Ancora a centro pagina spazio all'impresa di Berettini, in semifinale agli Australian Open: "Mitico!". Di spalla spazio al nuovo bomber in arrivo alla Salernitana: "Colpo Sabatini: Diego Costa".