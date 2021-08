PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve è 3x2"

"La Juve è 3x2", titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "Ronaldo scopre di non essere più inamovibile: per due maglie Allegri mette in ballottaggio CRF7, Dybala e Morata". Spazio anche alla doppia medaglia d'oro a Tokyo 2020 al rientro in Italia: "Delirio Jacobs". In taglio basso spazio alla protesta dei tifosi interisti dopo la partenza di Lukaku: "Via Lukaku, ira dei tifosi: #Suningout"