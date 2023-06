“La Juve è spaccata”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“La Juve è spaccata”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport. "A Udine nuovo scontro Allegri-Calvo: troppe distanze tra i due. Il futuro di Max rimane in bilico, ma si lavora per ricucire". Al centro il Milan: "E Cardinale silura Maldini!". In taglio basso spazio al mercato del Torino.