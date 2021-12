PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve giovane va, il bomber viene"

"La Juve giovane va, il bomber viene", titola così in prima Tuttosport nell'edizione di oggi. "Continua il pieno di benzina verde: gli under 25 crescono sulle orme d Pellegrini, Chiesa e Locatelli. Adesso però il club bianconero ha bisogno assoluto di un attaccante che trascini la squadra in Champions e nella scalata ai vertici in campionato". Di spalla spazio al colpo di mercato dell'Atalanta: "Dea: Boga per un'altra Champions". Più in basso spazio alle altre trattative di mercato: "E il Milan ci prova con Muriel. Per Mou rinforzo dall'Arsenal".