PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve non si piega"

"La Juve non si piega", titola così in apertura Tuttosport, nell'edizione odierna. "Il CdA dimissionario riscrive il bilancio '21/'22 accogliendo solo in parte i rilievi Consob e ribadendo così la convinzione della propria innocenza". In taglio alto la lista di mercato del Torino dei calciatori messisi in monstra al Mondiale: "Compleanno Toro. Un regalo mondiale". In taglio basso spazio ai Mondiali in Qatar: "Uruguay, flop e ira. Miracolo coreano". "Vlahovic non basta, avanti Rodriguez". "Via agli ottavi, ansia Fideo".