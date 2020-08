PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve ritorna in Chiesa. BIglia, messaggio al Torino"

"La Juve ritorna in Chiesa". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport sulla Juventus che sembrerebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: "Caccia all'esterno: si profila un'operazione allargata con la Fiorentina, ma prima Paratici dovrà sistemare Douglas Costa, sempre nel mirino dello United. Giorni decisivi per l'attaccante: Dzeko favorito rispetto a Suarez".

Biglia, messaggio al Toro - Spazio in taglio alto al futuro del centrocampista del Milan Lucas Biglia. Il centrocampista argentino ha deciso: "Voglio continuare a giocare in Italia", lanciano così un chiaro segnale al Torino. Sempre vivo l'interesse dei granata.