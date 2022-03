PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve se la gioca in 14"

"Allegri nella ripresa darà spazio ai rientri di Dybala, Bernardeschi e Chiellini".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'ottavo di ritorno di Champions League in programma stasera: "La Juve se la gioca in 14. Ore 21 i bianconeri ripartono dall'1-1 dell'andata col Villarreal: in palio i quarti di Champions, Allegri nella ripresa darà spazio ai rientri di Dybala, Bernardeschi e Chiellini". A centro pagina spazio all'iniziativa della Serie A femminile con l'invito all'ucraina Monzul: "Vai Kateryna fischia per noi". Di spalla spazio al mercato delle milanesi: "Brozo sì. Kessié al Barça".