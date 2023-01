PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La vogliono mandare in B?”

“La vogliono mandare in B?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“La vogliono mandare in B?”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "Manovra stipendi, la Procura prepara una maxi richiesta contro la Juve". Tanto spazio al mercato, in taglio alto quello del Torino: "Vince Ilic, è Toro!". Poi: "Milan, no di Cardinale. Salta l'affare Zaniolo. Tensione con Maldini", "Inter, Djalò il dopo Skriniar", "Firenze aspetta Brekalo", "Shomurodov allo Spezia".