PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Leao, che fai? Uno spreco del Diavolo"

"'Solo di destro!' Dusan, la cura Max".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima con la 'cura' che Allegri ha dedicato al ritrovato bomber bianconero Vlahovic: "'Solo di destro!' Dusan, la cura Max". A centro pagina spazio al pari casalingo del Milan in Champions contro il Newcastle: "Leao, che fai? Uno spreco del Diavolo". In taglio alto l'intervista al ct della Nazionale di volley Berruto: "Lo sport ora è un diritto. Lo dice la Costituzione".