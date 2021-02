PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lo sfogo di Gattuso: De Laurentiis mi ha deluso"

Domani andrà in scena Inter-Juventus, primo atto della semifinale di Coppa Italia, e così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Lautaro-Chiesa, a noi due!". L'argentino e l'azzurro saranno protagonisti di un duello a distanza che può essere decisivo per le sorti del match. Una doppia sfida che regalerà l'accesso alla finale di Coppa Italia.

"De Laurentiis mi ha deluso" - Taglio alto dedicato alle parole di Rino Gattuso al termine del match vinto dal suo Napoli per due a zero sul Parma. Il tecnico azzurro si è lasciato andare ad uno sfogo: "L'aria che si respira non mi piace per niente. Non mi sono mai seduto al tavolino con altri club. Prendo schiaffi tutti i giorni, nemmeno fossi penultimo".