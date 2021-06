PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Locatelli: solo Juve!"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, titola in prima pagina: "Locatelli: solo Juve! L'azzurro dice no al Borussia Dortmund e all'Arsenal". A centro pagina spazio al Portogallo di Cristiano Ronaldo che pareggia 2-2 con il fuoriclasse portoghese che batte il record di reti in nazionale dell'iraniano Ali Daei: "CR7 sono sempre io!". Di spalla spazio al mercato in uscita dell'Inter: "Hakimi al Psg: ci siamo!"