PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lodi, la Juve scocca la freccia"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Lodi, la Juve scocca la freccia. I bianconeri sul mercato cambieranno sulla fascia sinistra. Se Alex Sandro parte, occhio al brasiliano dell'Atletico. Nel mirino anche Wildal dell'Az e Emerson". In taglio alto spazio al recupero di Zapata: "Dea, Zapata è pronto!". Sempre in taglio alto spazio alla Roma, in campo oggi contro il Bodo/Glimt: "Vai Roma! Ora rivincita".