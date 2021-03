PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Mancini vince in tutti i Sensi"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale contro la Lituania: "Mancini vince in tutti i Sensi. Il centrocampista dell'Inter sblocca gli azzurri in Lituania". Al centro spazio all'asse Juve-Lione sul mercato: "Lione, ruggisce la Juve. Oltre a Depay, che a giugno sarà svincolato, resta forte l'interesse per Aouar e spunta il nome del giocanissimo attaccante Cherki". Di spalla spazio al caso Lazio-Torino: "Cairo e Asl sfidano Lotito".