PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max II: la mia Juve”

Tuttosport apre in prima pagina con il ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri: "Max II: la mia Juve. Tutto fatto per il ritorno di Allegri: contratto di 3 anni con opzione per il quarto". In taglio alto l'accordo tra Simone Inzaghi e l'Inter: Inzaghinter". Sulla destra il Torino, con Juric che si appresta a diventare il nuovo tecnico granata: "Juric: ecco la firma". In basso la promozione in Serie A del Venezia.