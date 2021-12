PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Mercatone di Natale!”

“Mercatone di Natale!”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre dedicando un ampio spazio alle mosse sul mercato della squadre di Serie A: "Affari già conclusi e trattative avviate: la sessione invernale si è subito scaldata. Dimarco ha rinnovato con l'Inter fino al 2026, Ikonè è già sbarcato a Firenze, la Juve stringe per il bomber e per i nuovo gol del Toro è in pole Piatek". In taglio basso si parla di Milan, Salernitana e delle nuove misure del governo per quanto riguarda l'accesso agli stadi.