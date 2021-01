PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milik-Juve, sorpresa?"

Nell'edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus che potrebbe tornare in futuro su Arkadiusz Milik: "Il polacco al Marsiglia, ma nell'accordo tra i francesi e il Napoli non esistono veti al ritorno in Italia in futuro. I bianconeri hanno almeno due vie per riprovarci. Nell'immediato, Scamacca resta in pole". In basso spazio al big match tra Atalanta e Milan: "Ibra e la Dea sfida record".