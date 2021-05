PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli, in panchina arriva Conceiçao”

Tuttosport apre in prima pagina con il futuro allenatore del Napoli: “Napoli, in panchina arriva Conceiçao. De Laurentiis volta pagina dopo l'addio a Gattuso. Il successore sarebbe l'allenatore del Porto”. Al centro la partita del cuore e il futuro della panchina della Juventus: “Inter-Juve al Max. Il futuro di Conte e Pirlo resta molto incerto. Agnelli perplesso su Andrea, Allegri è l’alternativa più solida sia per i nerazzurri sia per i bianconeri”. Sulla destra Juric al Torino e il Milan che punta Ilicic.