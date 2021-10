PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli Super 8"

"Napoli Super 8", titola così Tuttosport, in prima pagina nell'edizione di oggi. "Osimhen salta a 2 metri e mezzo e regala l'ottava vittoria in 8 giornate: Spalletti come Sarri". Apertura dedicata alla vittoria della Juventus nel posticipo contro la Roma: "Juve, avanti così! Kean gol, Roma ko ma Orsato ha sbagliato".