PRIMA PAGINA - Tuttosport: "No, all'Inter no!"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la preoccupazione dei tifosi juventini dopo il mancato rinnovo di Paulo Dybala: "No, all'Inter no! Il popolo bianconero scosso dall'addio tra la Juve e Dybala e soprattutto dal possibile passaggio della Joya ai nerazzurri. L'argentino è deluso e vuole a tutti costi farsi rimpiangere dalla società". A centro pagina spazio alla Nazionale alla vigilia della semifinale playoff contro la Macedonia: "Lo spirito di Wembley!"